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СК рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна в розыск
Cледственный комитет рассматривает возможность объявления в розыск музыканта Алишера Моргенштерна, имеющего статус иноагента в России. Эту информацию подтвердили в Главном следственном управлении Следственного комитета Москвы.
Согласно заявлению в официальном телеграм-канале ведомства, следователи изучают вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск. Параллельно проводится работа по сбору доказательств для уголовного дела.
Ранее Следственный комитет инициировал уголовное преследование Моргенштерна по обвинению в нарушении законодательства об иностранных агентах. Потенциальное наказание варьируется от крупного денежного штрафа до двухлетнего тюремного заключения.
Следствие утверждает, что не позднее 21 марта артист опубликовал материалы в мессенджере и на видеохостинге без обязательной маркировки о статусе иноагента. Напомним, что Министерство юстиции РФ включило Моргенштерна в список физлиц-иноагентов 6 мая 2022 года.
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