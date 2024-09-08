СК рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна в розыск

Cледственный комитет рассматривает возможность объявления в розыск музыканта Алишера Моргенштерна, имеющего статус иноагента в России. Эту информацию подтвердили в Главном следственном управлении Следственного комитета Москвы.

Согласно заявлению в официальном телеграм-канале ведомства, следователи изучают вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск. Параллельно проводится работа по сбору доказательств для уголовного дела.

Ранее Следственный комитет инициировал уголовное преследование Моргенштерна по обвинению в нарушении законодательства об иностранных агентах. Потенциальное наказание варьируется от крупного денежного штрафа до двухлетнего тюремного заключения.

Следствие утверждает, что не позднее 21 марта артист опубликовал материалы в мессенджере и на видеохостинге без обязательной маркировки о статусе иноагента. Напомним, что Министерство юстиции РФ включило Моргенштерна в список физлиц-иноагентов 6 мая 2022 года.