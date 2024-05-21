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СК расследует избиение ребенка палками в казанском «Салават Купере»
В Казани разгорается скандал вокруг жестокого избиения школьника группой подростков. Согласно сообщениям СМИ, инцидент произошел на территории одного из жилых комплексов столицы Татарстана, где несовершеннолетние злоумышленники напали на ученика 5 класса, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
Очевидцы утверждают, что эти же подростки уже неоднократно были замечены в совершении противоправных действий.
Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан инициировал проверку обстоятельств произошедшего. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому лично проконтролировать ход расследования и доложить о принимаемых в отношении виновных подростков профилактических мерах.
Ранее мы сообщали, что группа подростков в казанском «Салават Купере» избила сверстника палками. Полиция также занимается установлением личностей подростков.
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