СК расследует избиение ребенка палками в казанском «Салават Купере»

В Казани разгорается скандал вокруг жестокого избиения школьника группой подростков. Согласно сообщениям СМИ, инцидент произошел на территории одного из жилых комплексов столицы Татарстана, где несовершеннолетние злоумышленники напали на ученика 5 класса, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Очевидцы утверждают, что эти же подростки уже неоднократно были замечены в совершении противоправных действий.

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан инициировал проверку обстоятельств произошедшего. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому лично проконтролировать ход расследования и доложить о принимаемых в отношении виновных подростков профилактических мерах.

Ранее мы сообщали, что группа подростков в казанском «Салават Купере» избила сверстника палками. Полиция также занимается установлением личностей подростков.