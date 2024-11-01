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СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны на десятки миллионов
Следственный комитет расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны на десятки миллионов рублей.
Заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Сергея Теры и еще четверых человек обвиняют в мошенничестве.
Они за взятку помогли получить увеличенные жилищные субсидии, внеся в жилищные дела липовые данные. Ущерб Минобороны РФ оценивается в несколько десятков миллионов рублей.
Как сообщают РИА Новости, Сергея Теры арестовали, а остальных участников отправили под домашний арест. На их имущество стоимостью более восьми миллионов рублей наложен арест.
Возбуждено уголовные дело по статьям: «Злоупотреблении должностными полномочиями», «Покушение на получение взятки в особо крупном размере» и «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой».
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