Происшествия 13 апреля 2026 17:00

СК проводит проверку после видео с выстрелами в малолетних в одном из дворов Казани

Следственный комитет начал проверку после видео со стрельбой в сторону малолеток в одном из дворов Казани.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что житель одного из домов на Кулахметова выстрелил из пистолета в двух девочек подростков, заходящих в подъезд. Отмечается, что на мужчину уже не первый год жалуются соседи.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, было возбуждено уголовное дело, а все обстоятельства произошедшего выясняются.

#су ск россии по рт #стрельба в казани
