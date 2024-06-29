Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СК проводит проверку после избиения подростка в ЖК «Вербный» в Казани
Председатель Следственного комитета России инициировал проверку по факту жестокого обращения с несовершеннолетним в Республике Татарстан. Поводом послужило распространенное в сети видео, на котором запечатлен шокирующий инцидент на детской площадке в Казани.
На кадрах видно, как взрослый мужчина наносит несколько ударов ногой подростку, который, по имеющейся информации, пытался защитить свою младшую сестру.
Руководитель СК поручил исполняющему обязанности главы следственного управления СК по Республике Татарстан провести тщательную процессуальную проверку этого происшествия. По результатам проверки ожидается подробный доклад об установленных обстоятельствах дела.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников