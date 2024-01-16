СК проверит обстоятельства массовой драки на спортивном мероприятии в Казани

Глава СК РФ поручил организовать проверку после массовой драки мигрантов на спортивном мероприятии в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что мигранты из Средней Азии устроили драку на турнире открытой любительской лиги в Казани.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Липскому В.А. организовать проверку и доложить об установленных обстоятельствах.

