Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СК проверит обстоятельства массовой драки на спортивном мероприятии в Казани
Глава СК РФ поручил организовать проверку после массовой драки мигрантов на спортивном мероприятии в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что мигранты из Средней Азии устроили драку на турнире открытой любительской лиги в Казани.
Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Липскому В.А. организовать проверку и доложить об установленных обстоятельствах.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников