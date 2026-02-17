СК прекратил дело против главы «Галастрой» после погашения налоговой задолженности

В Татарстане следователи прекратили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителя ООО «Галастрой». Основанием для прекращения дела стало полное погашение предприятием задолженности. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в 2021–2023 годах руководитель фирмы вносила в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 34 контрагентами. Это привело к неуплате НДС и налога на прибыль на сумму более 47 млн рублей.

В ходе расследования дела вся задолженность по налогам была полностью погашена. С учетом этого следователь удовлетворил ходатайство главы фирмы и прекратил уголовное дело.