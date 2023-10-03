СК предъявил обвинение военному руководству Украины за атаки беспилотниками по России

СК обвинил представителей высшего военного руководства Украины в атаках дронов. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

Специалисты собрали доказательства о причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов беспилотниками самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России.

Заочно обвинения предъявлены главе разведки Украины Кириллу Буданову, командующим Николаю Олещуку, Алексею Неижпапе, а также командиру Сергею Бурденюку. Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих.

В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

В ведомстве отметили, что работа по установлению причастных к атаке беспилотниками по России, продолжается.