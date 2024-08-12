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СК предъявил экс-министру спорта Дагестана обвинение в содействии терроризму и убийстве
Следователи предъявили бывшему министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову обвинение в содействии терроризму и убийстве. Ранее его арестовали по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС.
«В суд доставлен Магомедов М. Г., обвиняемый по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)», – передает агентство из зала суда, где рассматривался вопрос о продлении срока содержания под стражей экс-министра.
Магомед Магомедов стал главой города Кизилюрт в мае 2021 года. До этого он руководил Гергебильским районом. С 2012 по 2021 год чиновник занимал пост министра физической культуры и спорта Дагестана. В октябре 2023 года Магомедова арестовали.
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