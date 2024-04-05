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СК получил данные из телефонов фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
Следствием получены данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», – указано в телеграм-канале СК России.
Следствие установило, что концертный зал «Крокуса» был выбран в качестве места совершения нападения по указанию куратора, руководившего действиями террористов.
«Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему», – указано в релизе.
Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях.
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