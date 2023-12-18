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СК подтвердил задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области за взятки
СК РФ подтвердил факт задержания начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, подозреваемого в получении взятки на 25 млн рублей, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Бойко получил от представителей коммерческой организации взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.
В данный момент решается вопрос об избрании в отношении Бойко меры пресечения.
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