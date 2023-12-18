СК подтвердил задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области за взятки

СК РФ подтвердил факт задержания начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, подозреваемого в получении взятки на 25 млн рублей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Бойко получил от представителей коммерческой организации взятки на сумму свыше 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

В данный момент решается вопрос об избрании в отношении Бойко меры пресечения.