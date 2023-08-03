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В Татарстане на 17% в сравнении с прошлым годом снизилась подростковая преступность
В 2023 году благодаря мерам, принятым правоохранителями, удалось значительно снизить в Татарстане подростковую преступность, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
В первом полугодии в СК поступило 147 сообщений о преступлениях, которые были совершены несовершеннолетними, что почти на 17% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
В суд направили 127 уголовных дел, возбужденных против 153 подростков. Отмечается, что в каждом случе обязательно проводится работа, в процессе которой правоохранители устанавливают, не вовлекли ли подростков в преступную деятельность взрослые.
В качестве примера в СК рассказали о юноше, корторый в период с 2020 по 2022 год организовал в Нижнекамске экстремистскую ячейку, известную как «Мировские». Он проводил тайные сборы, на которых призывал подростков совершать преступления.
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