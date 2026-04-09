Происшествия 9 апреля 2026 12:16

СК пересмотрит дело о смерти женщины в роддоме Челнов после обращения ее брата в соцсетях

Следственный комитет пересмотрит дело о смерти женщины в роддоме после того, как ее брат выложил обращение в соцсетях.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, в марте 2023 года в больнице Набережных Челнов после родов скончалась 36-летняя женщина. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, однако по результатам расследования его прекратили.

Спустя время в соцсетях было размещено обращение брата женщины, в котором он выразил несогласие с ходом следствия и принятым решением, настаивая, что смерть его сестры произошла из-за ненадлежащего оказания медпомощи.

После публикации Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования, основаниях для принятия процессуальных решений и доводах из публикации члена семьи.

#су ск россии по рт #Александр Бастрыкин #Набережные Челны
Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

