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Происшествия 19 декабря 2024 13:17

СК организовал проверку после сообщений об отсутствии тепла в казанской многоэтажке

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Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку по жалобам жителей многоквартирного дома на улице Карла Маркса в Казани. Они сообщают о ненадлежащем теплоснабжении после ремонтных работ.

В соцсетях писали, что жители многоэтажки в центре столицы РТ замерзают из-за проблем с отоплением. Обращения в управляющую компанию результатов не принесли, сообщили в СК РФ.

По этой причине Бастрыкин поручил главе СУ СК России по РТ Валерию Липскому представить доклад по данному вопросу. Ход процессуальной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

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