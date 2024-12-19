СК организовал проверку после сообщений об отсутствии тепла в казанской многоэтажке

Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку по жалобам жителей многоквартирного дома на улице Карла Маркса в Казани. Они сообщают о ненадлежащем теплоснабжении после ремонтных работ.

В соцсетях писали, что жители многоэтажки в центре столицы РТ замерзают из-за проблем с отоплением. Обращения в управляющую компанию результатов не принесли, сообщили в СК РФ.

По этой причине Бастрыкин поручил главе СУ СК России по РТ Валерию Липскому представить доклад по данному вопросу. Ход процессуальной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.