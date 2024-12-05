СК обвинил командира бригады ВСУ в применении оружия массового поражения

СК России возбудил уголовное дело в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) Павло Розлача. Его заочно обвинили в совершении в Курской области теракта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, собранной следственными органами, в августе 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, действуя под командованием Павло Розлача, обстреляли село Большое Солдатское с целью массового отравления местного населения.

В ходе атак украинские военные использовали кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные химические вещества, которые могут вызывать удушение. Уточняется, что в результате этого обстрела пострадали минимум 20 человек.

Павло Розлач объявлен в международный розыск.