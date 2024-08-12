СК назвал фигурантов дела о нападении на Курскую область

Фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Ишкулова и Пипко подозревают в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

«Также устанавливаются другие лица из числа ВСУ, причастные к исполнению их незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности», – сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО. По изъятым вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы, уточнили в СК.

Следователи также выяснили, что нападение на Курскую область было совершено военнослужащими различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 (22 отдельная механизированная бригада) и А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада). Расследование по уголовному делу продолжается.