news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 ноября 2025 09:15

СК начал проверку после сообщений о жителе Казани с радикальными взглядами

Читайте нас в
Телеграм

Следователи проверят информацию о жителе Казани с «радикальными взглядами». О результатах доложат главе СК Александру Бастрыкину. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Поводом для проверки стали сообщения в социальных сетях и местных СМИ. В них указано, что в Казани молодой человек совершает противоправные действия в отношении граждан и придерживается радикальных взглядов.

В региональном следственном управлении по данному факту проводится процессуальная проверка.

#Бастрыкин Александр #проверка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

«Москва: город вязевый»: в Казани представили книгу о роли татар в истории Москвы

29 ноября 2025
Раис РТ поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестрецах

Раис РТ поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестрецах

29 ноября 2025