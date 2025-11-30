СК начал проверку после сообщений о жителе Казани с радикальными взглядами

Следователи проверят информацию о жителе Казани с «радикальными взглядами». О результатах доложат главе СК Александру Бастрыкину. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Поводом для проверки стали сообщения в социальных сетях и местных СМИ. В них указано, что в Казани молодой человек совершает противоправные действия в отношении граждан и придерживается радикальных взглядов.

В региональном следственном управлении по данному факту проводится процессуальная проверка.