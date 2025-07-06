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Происшествия 6 июля 2025 14:33

СК начал проверку после сообщений о нападении жителя Казани на медиков скорой помощи

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Следователи начали проверку после сообщений о нападении жителя Казани на медиков скорой помощи. Обращение поступило главе СК Александру Бастрыкину через приемную «Вконтакте».

Как указано в сообщении, в июне сотрудники бригады скорой помощи прибыли на вызов к казанцу, который стал удерживать их в квартире, после чего избил врача. Отмечается, что ранее мужчина уже нападал на медиков.

В СУ СК России по Республике Татарстан по поступившему обращению организована процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Ситуация под контролем центрального аппарата СК.

#следком #Бастрыкин Александр
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