Происшествия 5 декабря 2025 22:55

СК начал проверку после гибели мужчины и женщины под поездом в Татарстане

Фото: Центральное МСУТ СКР

Центральное МСУТ СКР выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины под поездом в Татарстане. Организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что трагедия произошла возле станции Кукмор. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, пассажирский поезд сообщением Москва – Владивосток сбил пешеходов, которые переходили железную дорогу.

Как стало известно агентству, женщине было 54 года, мужчине – 51. По предварительным данным, оба находились в нетрезвом состоянии.

На место происшествия выехал Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

#поезд сбил пешехода
