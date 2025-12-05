СК начал проверку после гибели мужчины и женщины под поездом в Татарстане
Центральное МСУТ СКР выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины под поездом в Татарстане. Организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что трагедия произошла возле станции Кукмор. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, пассажирский поезд сообщением Москва – Владивосток сбил пешеходов, которые переходили железную дорогу.
Как стало известно агентству, женщине было 54 года, мужчине – 51. По предварительным данным, оба находились в нетрезвом состоянии.
На место происшествия выехал Татарский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.