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СК начал проверку об организации терактов в РФ со стороны США
Следком организовал процессуальную проверку по обращению депутатов Госдумы о террористической деятельности против РФ, сообщили в ведомстве.
Проверка была организована по итогам рассмотрения обращений, которые касаются необходимости расследовать организации, финансирование и проведение терактов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против РФ.
В СК отметили, что в рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение.
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