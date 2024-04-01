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Происшествия 1 апреля 2024 14:24

СК начал проверку об организации терактов в РФ со стороны США

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Следком организовал процессуальную проверку по обращению депутатов Госдумы о террористической деятельности против РФ, сообщили в ведомстве.

Проверка была организована по итогам рассмотрения обращений, которые касаются необходимости расследовать организации, финансирование и проведение терактов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против РФ.

В СК отметили, что в рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение.

#теракт
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