СК начал проверку об организации терактов в РФ со стороны США

Следком организовал процессуальную проверку по обращению депутатов Госдумы о террористической деятельности против РФ, сообщили в ведомстве.

Проверка была организована по итогам рассмотрения обращений, которые касаются необходимости расследовать организации, финансирование и проведение терактов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против РФ.

В СК отметили, что в рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение.