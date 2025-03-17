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Происшествия 17 марта 2025 08:16

СК на транспорте начал проверку после смертельного наезда поезда на мужчину в РТ

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СК на транспорте начал проверку после смертельного наезда поезда на мужчину в РТ

Сотрудники Центрального МСУТ СКР начали доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» из-за смертельного наезда поезда на мужчину в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, накануне вечером возле железнодорожной станции «Куркачи» грузовой состав сбил мужчину. Выяснилось, что погибшему было 49 лет.

«Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», – добавили в ведомстве.

#поезд сбил пешехода
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