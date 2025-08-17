news_header_top
Происшествия 17 августа 2025 19:06

СК на транспорте начал проверку после смертельного наезда поезда на мужчину в РТ

Казанский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России начал доследственную проверку после смертельного наезда поезда на мужчину в Татарстане.

По предварительным данным ведомства, трагедия произошла утром 16 августа на перегоне Корса – Арск. Машинисту предотвратить травмирование не удалось. 49-летний пешеход в результате наезда получил травмы и скончался.

«Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», – говорится в заявлении ведомства.

