СК на транспорте начал проверку после смертельного наезда поезда на мужчину в РТ

Казанский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России начал доследственную проверку после смертельного наезда поезда на мужчину в Татарстане.

По предварительным данным ведомства, трагедия произошла утром 16 августа на перегоне Корса – Арск. Машинисту предотвратить травмирование не удалось. 49-летний пешеход в результате наезда получил травмы и скончался.

«Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», – говорится в заявлении ведомства.