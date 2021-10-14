СК: Казанец ударил девушку ножом в голову за отказ быть его возлюбленной

Как полагает следствие, 11 октября 31-летний казанец позвонил знакомой 31-летней женщине, с которой не виделся несколько лет, попросил о помощи и предложил встретиться. На следующий день он взял пять ножей и поехал в поселок Вознесенье, где проживала знакомая. Когда женщина вышла, он предложил зайти за угол, где повалил ее на землю и стал бить ножом в голову и лицо. Пострадавшая стала кричать и злоумышленник сбежал.

Женщине была оказана медпомощь, а казанец задержан. Предварительно, мужчина несколько лет ухаживал за женщиной, но получал отказ. Кроме того, злоумышленник состоял на учете у врача-психиатра. Сейчас мужчина помещен в стационар.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».