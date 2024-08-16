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СК Белоруссии начал заочное производство против комика Славы Комиссаренко
Против стендап-комика Славы Комиссаренко начато заочное расследование, его обвиняют в том числе в клевете и оскороблении Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
По данным ведомства, Слава Комиссаренко значится как лицо, против которого начато специальное (заочное) производство. Расследование проводится с 15 августа центральным районным отделом СК по Минску.
Комик обвиняется по трем статьям уголовного кодекса: умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды; клевета в отношении Президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления; публичное оскорбление Президента Белоруссии.
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