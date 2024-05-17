СК «Ак Барс» планирует сдать восемь гражданских и военных судов в 2024 году

За 2024 год судостроительная корпорация «Ак Барс» намерена построить и сдать восемь военных и гражданских судов. Об этом на полях XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сообщил генеральный директор компании Ренат Мистахов.

«Восемь судов и кораблей», — приводит его слова ТАСС.

В прошлом году корпорация сдала девять кораблей, из которых большая часть — 60% — были военными.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.