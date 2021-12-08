Шизофрения в пять раз повысила риск смерти при Covid-19

Наличие психотических расстройств, таких как шизофрения, в пять раз увеличивает риск смерти от коронавируса SARS-CoV-2 и в три раза повышает вероятность попадания в больницу при Covid-19. К такому выводу пришли исследователи из британского Манчестерского университета, статья которых опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

У людей с психотическими расстройствами вероятность смерти от коронавируса в 4,84 раза выше, чем у людей без них. Биполярные и серьезные депрессивные расстройства также увеличивают риск летального исхода при Covid-19 — в 3,76 и 1,99 раза соответственно.

Кроме того, среди лиц с психотическими или биполярными расстройствами в больницу попадают 35,8% и 37,3% заболевших по сравнению с 16,6% среди лиц без тяжелых психических заболеваний.

Исследование было основано на данных добровольцев, переданных в британский биобанк. Сведения о 1925 лицах, страдающих психотическими расстройствами, 1483 лицах, страдающих биполярными расстройствами, и 41 448 лицах с серьезными депрессивными расстройствами сравнивались с информацией об остальных 402 440 участниках биобанка.

Наблюдения продолжались с 31 января 2020 года по 28 февраля 2021-го. За это время заболели 16 282 добровольца, 2885 оказались госпитализированы, а 1081 человек умер. Авторы исследования уверены, что его результаты «имеют важное значение для общественного здравоохранения», отмечает РИА Новости.