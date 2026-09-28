Шихобалов: Ключевой шаг в реализации послания Раиса – условия для самореализации

Директор ГБУ «Молодежный центр РТ» Валентин Шихобалов, комментируя послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова, заявил, что ключевой шаг в борьбе за умы молодежи – создание условий для самореализации каждого молодого человека, причем независимо от места жительства.

«В своем Послании Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов абсолютно четко обозначил: мы должны использовать весь потенциал республики в борьбе за умы молодежи. И ключевой шаг здесь – создание условий, при которых возможность самореализоваться есть абсолютно у каждого молодого человека, независимо от того, живет он в крупном городе или в районе», – подчеркнул Шихобалов в разговоре с «Татар-информом».

По его словам, по всей республике активно развивается современная сеть молодежных центров. «Наша задача – сделать так, чтобы у всех были стартовые возможности, инфраструктура и доступ к технологиям», – отметил он.

Важнейшим инструментом поддержки стала грантовая система. Шихобалов обратил внимание на то, что теперь сотрудники центра сами ездят в районы и обучают, как правильно оформлять свои идеи для получения гранта.

Отдельный блок мероприятий в 2027 году будет посвящен первому Президенту РТ Минтимеру Шариповичу Шаймиеву.

«В тяжелые 1990-е годы, когда по всей стране закрывались кружки и детские клубы, руководство Татарстана приняло решение сохранить и развивать сеть подростковых клубов и дворцов культуры. На этой базе впоследствии выросла современная сеть молодежных центров», – напомнил Шихобалов.

Совместно с «Движением первых», волонтерскими организациями и патриотическими объединениями центр проведет ряд событий и запустит комплекс программ. «[Необходимо] давать каждому участнику уверенность в том, что его таланты и энергия нужны родной республике», – резюмировал он.