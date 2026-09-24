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На главную ТИ-Спорт 24 сентября 2026 14:03

Сихарулидзе: говорить об успешности возвращения Валиевой и Трусовой пока рано

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Сихарулидзе: говорить об успешности возвращения Валиевой и Трусовой пока рано
Фото: скриншот видео Первый канал

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что пока не готов делать выводы о том, насколько успешным окажется возвращение в спорт Камилы Валиевой и Александры Трусовой (Игнатовой).

По его словам, итоги можно будет подводить не раньше чемпионата страны.

«Я рад, что девушки вернулись, что они борются, соревнуются, много тренируются, готовятся к сезону. Но пока рано говорить, насколько успешным будет их возвращение — давайте дождёмся хотя бы чемпионата страны и увидим, как они будут выступать в той форме, в которой должны быть к концу декабря», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Напомним, Трусова вернулась в спорт после рождения сына, а Валиева вышла на соревновательный лед после окончания допинг-дисквалификации.

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