Сихарулидзе: говорить об успешности возвращения Валиевой и Трусовой пока рано

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что пока не готов делать выводы о том, насколько успешным окажется возвращение в спорт Камилы Валиевой и Александры Трусовой (Игнатовой).

По его словам, итоги можно будет подводить не раньше чемпионата страны.

«Я рад, что девушки вернулись, что они борются, соревнуются, много тренируются, готовятся к сезону. Но пока рано говорить, насколько успешным будет их возвращение — давайте дождёмся хотя бы чемпионата страны и увидим, как они будут выступать в той форме, в которой должны быть к концу декабря», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Напомним, Трусова вернулась в спорт после рождения сына, а Валиева вышла на соревновательный лед после окончания допинг-дисквалификации.