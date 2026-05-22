Сихарулидзе: «Думаю, к началу лета ISU примет решение по юниорам»

Сегодня в Москве проходит отчетно-выборная конференция ФФККР. По ее окончании, с журналистами поговорил переизбранный президент организации Антон Сихарулидзе. В частности, ответил на вопрос – когда спортсменов вернут на международную арену:

«Про даты: неправильно обнадеживать людей конкретными датами, они частенько переносятся, что-то смещается, но думаю, что ISU этой весной или к началу лета обязательно примет решение по нашим юниорам. Вообще не вижу никаких противоречий, хотя я их не вижу и по взрослым. Но сейчас обстановка такая, которая позволяет говорить о том, что мы скоро должны начать выступать на международной арене, надеюсь, наш с ними диалог - не пустые слова. Это международная федерация, и все ее руководство с восхищением смотрит на то, как мы смогли устоять и развиться», - сказал Сихарулидзе ТАСС.

Добавим, что в марте 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. А на прошедшей в феврале Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе выступили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.