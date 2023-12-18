«Ситуация стабильно тяжелая»: в Нижнекамске 5 тыс. человек остались без горячей воды

В Нижнекамске все дома обеспечены отоплением, но около 5 тыс. человек остались без горячей воды, порывы на сетях водоснабжения коснулись 13 жилых домов. О ситуации на деловом понедельнике доложил гендиректор «Водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства» Ильдар Нуртдинов.

«Ситуация стабильно тяжелая. За прошедшую неделю выявлено и устранено 14 дефектов по отоплению, 16 дефектов по горячему водоснабжению, 6 по холодному водоснабжению, 71 затор по канализации. На данный момент есть отключения по горячему водоснабжению, имеются два повреждения — это 13 жилых домов», — доложил спикер.

По его словам, в день устраняется 3−4 прорыва, у этих домов они тоже будут устранены. Без отопления сегодня домов нет, заверил Нуртдинов.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин подчеркнул, что власти города предпринимают активные действия по решению коммунальных проблем через вхождение в федеральные программы.

«Самая главная проблема нашего города — состояние подземной инфраструктуры. Мы уже много об этом говорили, но я не могу не уделить этому внимание, так как сегодня это тема номер один в социальных сетях. Город этим вопросом занимается. Это не так: что было все хорошо, шлагбаум опустился и стало плохо. Это результат тех проблем, экономического состояния страны, которые не позволили нам в рамках существующих тарифов, программ сделать обновление сетей», — пояснил он.

По словам Муллина, «Водоканал» вкладывает в обновление сетей чуть более 1%, еще 2% — «Татэнерго». Чтобы поддерживать инфраструктуру, нужно не менее 5% обновления сети. При таких вложениях необходимо 20 лет для полного обновления инфраструктуры, которая будет безопасно работать.

«Об этом нас предупреждали. Были тяжелые 90-е годы, результат этого отражается именно сейчас. Тогда мы больше видели проблему в обеспечении питания и зарплат. Там было не до инфраструктуры. Важно было всех обеспечить минимальным набором, чтобы люди выжили. Сейчас мы имеем проблемы в жилищно-коммунальной сфере, духовно-нравственном состоянии общества», — сказал глава Нижнекамского района.