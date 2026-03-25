«Ситуация отвратительная». Экс-президент «Крыльев» — о переговорах Адиева с «Актобе»

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев жестко раскритиковал главного тренера самарского клуба Магомеда Адиева. Ранее появилась информация, что специалист в разгар сезона уехал в Казахстан для переговоров с местным «Актобе».

«Никто ничего не понимает. Адиев – взрослый человек и тренер команды, которая ведет борьбу за выживание в РПЛ. Для меня всё это непонятно. Ребята же из команды всё видят и всё читают. И без того ситуация непростая, а тут еще такое известие. Даже невозможно дать оценку», – сказал Развеев «Чемпионату».

Бывший функционер отметил, что переговоры с другими клубами следовало бы вести только после завершения контракта. «Надо доработать свой контракт, а потом вести любые переговоры. Я это так понимаю, в наше время происходило так. Но чтобы заранее уехать куда-то… Абсолютно непонятно», – добавил он.

Развеев также обратил внимание на молчание руководства «Крыльев». «Руководство тоже не дает никаких комментариев – это интересно. Они не в курсе, что ли? Ситуация отвратительная, особенно для ребят и для клуба», – резюмировал он.

Напомним, 48-летний Адиев возглавил самарскую команду летом 2025 года. После 22 туров «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, ведя борьбу за сохранение места в элите.