«Свиной грипп особенно опасен»: санврач Челнов призвал усилить вакцинацию населения

В Набережных Челнах наблюдается уменьшение заболевания новой коронавирусной инфекцией на четыре случая, но увеличились обращения граждан с острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом. Об обстановке в городе доложил главный санитарный врач Ильгизар Бариев.

Бариев поручил усилить работу по вакцинации от гриппа. По его словам, «ситуация оставляет желать лучшего». Новый вирус гриппа — свиной — дает осложнения, особенно заболеванию подвержены люди из группы риска (дети, пожилые, беременные). Вакцины «Ультрикс», «Совигрипп» в городе имеются.

«После коронавируса идет ослабление иммунитета разных слоев населения. Новый вирус гриппа — свиной — больше известен своими осложнениями после заболевания. Если вовремя не лечить, то это пневмонии в 70% случаев, бронхит в 25% случаев. Учитывая, что показатель вакцинации по гриппу оставляет желать лучшего, хочу акцентировать на этом внимание наших коллег из лечебной сети, руководителей трудовых коллективов. Горожан нужно прививать. Возможность есть, вакцина в наличии», — доложил Бариев.

В городе зарегистрировано более 27,4 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, показатель составляет 5,2 тыс. на 100 тыс. населения, что выше республиканского значения на 2,9%.