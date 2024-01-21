«Ситуация плачевная»: из-за непогоды приюты для животных в РТ нуждаются в помощи

Продолжительные снегопады в Республике Татарстан осложнили жизнь волонтеров приютов и четвероногих постояльцев. В приютах не успевают убирать сугробы, а уличные вольеры, где живут собаки, оказались сильно засыпаны снегом.

По словам волонтера Екатерины, в настоящее время помощь требуется в 11 приютах, которые расположены примерно в 60 километрах от столицы Татарстана.

«В первую очередь нужна спецтехника. Многие трактористы отказываются ехать, а стоимость их услуг в непогоду превысила 15 тысяч рублей. Нужны тракторы, люди, лопаты и ледянки. В критическом состоянии находятся приюты в Рыбно-Слободском и Лаишевском районах», – делятся волонтеры.

«Вчера поехали (к приюту – ред.Т-и), но не смогли заехать тракторы. Конечно, нам нужна помощь в расчистке снега. Чтобы дойти до вольеров даже. Сугробы выше человеческого роста», – сообщила в беседе с «Татар-информом» волонтер приюта в деревне Ковали Маргарита.

По ее словам, в настоящее время спецтехника расчищает трассы, однако до самих деревень, где находятся приюты, добраться практически невозможно.

«Нужна действительно тяжелая техника, может МТЗ-80, чтобы расчистить весь снег. Сейчас нас вместе с рабочим всего 6 человек. Скоро начнется весна, собаки будут стоять в воде», – говорит волонтер.

Схожая ситуация обстоит и в приюте на почти 300 собак в Лаишево. Волонтер Елена также рассказала, что требуется помощь в расчистке снега от трассы до деревни.

«У нас около 300 будок, но трактор близко не проедет. Нужны руки, лопаты. Вчера почистили, люди сами нас находили, но сегодня снова все замело», – говорит она. Сейчас на участке приюта в два гектара работают всего 5 волонтеров.

«У нас еще проблем с будками нет, поскольку они стоят на бревнах. У остальных снегом замело все вольеры, из-за чего в одном из приютов реанимировали собаку», – рассказывает Елена.

Со слов волонтеров, приюты, которые находятся недалеко от города, расчищаются лучше и находят отклик среди населения. Однако в приютах, которые находятся вдалеке возле леса, ситуация плачевная, делятся волонтеры.

«В Столбище работают наемные рабочие, в Высокой Горе тоже много желающих. Мы же в Лаишево не можем найти транспорт, готовы за любые деньги нанять, – рассказывает волонтер приюта, – ситуация в Рыбно-Слободском районе тоже "аховая", где находятся два приюта – примерно по 100 собак в каждой. Там всего двое женщин-волонтеров расчищают весь снег. Такая же ситуация в Среднем Девятово, где около 100 собак. Нет людей и техники».

Волонтеры приютов просят помощи в расчистке снега, предоставлении спецтехники, а также по возможности просят принести лопаты и ледянки. Добровольцы, желающие помочь, могут присоединиться к чату в telegram, а также обратиться к куратору процесса Екатерине по телефону 8(962) 559 3710.

Фото и видео предоставлены волонтерами.