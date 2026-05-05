«Ситуация не та, чтобы много говорить» - Игдисамов выступил перед игроками ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов выступил с приветственным словом перед футболистами ЦСКА после отставки Фабио Челестини.

«Мужики, я много говорить не буду, да и ситуация не та, чтобы много говорить… Но много было сказано зимой. Нам сейчас остаётся только работать, объединиться. Потому что впереди нас ждёт дерби. Это самый главный матч для всех нас в этом году. Для всех армейцев это главный матч. Это возможность показать, кто мы есть, что мы чего-то стоим. Ну и завоевать этот титул, обыграть "Спартак"», – цитирует Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

Ранее Дмитрий Игдисамов тренировал молодежную команду ЦСКА.