«Ситуация напряженная»: на какие проблемы бюджета Татарстана указал Минниханов

В Доме Правительства РТ прошло совещание финансовых, казначейских и налоговых органов

Фото: rais.tatarstan.ru

За девять месяцев этого года в бюджет Татарстана поступило 452 млрд рублей

В январе – сентябре этого года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 452,3 млрд рублей. Из них собственные доходы составили 383 млрд рублей, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов сегодня на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства РТ.

«Сейчас ключевая задача – сохранить положительную динамику поступлений. В текущих условиях ситуация может измениться в любой момент. Мы должны быть готовы обеспечить абсолютное исполнение первоочередных, социально-значимых обязательств, сбалансированность бюджета», – заявил Минниханов.

Он отметил, что бюджет следующего года планируется с существенным дефицитом – 13,5 млрд рублей. «Нам необходимо начинать изыскивать средства уже сейчас», – подчеркнул руководитель республики.

Он добавил, что снижение поступлений по налогу на прибыль за 9 месяцев этого года превысило 10 млрд рублей к уровню прошлого года. «Ситуация напряженная. По целому ряду предприятий до конца года ожидается снижение», – считает Раис РТ.

Минниханов поручил отраслевым министерствам совместно с министерствами экономики и финансов, а также налоговыми органами контролировать эту ситуацию и рассматривать вопросы и проблемы бизнеса. Цель этой работы – создание комфортных условий для работы предприятий.

«С учетомключевой ставки мы понимаем что инвестиционная ситуация и средства для предприятий недоступны. Необходимо найти внутренние резервы, чтобы продолжить реализацию проектов на предприятиях», – подчеркнул он.

Рустам Минниханов отметил, что бюджет следующего года планируется с существенным дефицитом – 13,5 млрд рублей Фото: rais.tatarstan.ru

Федеральные средства на нацпроекты в Татарстане освоены на 64%

В этом году на национальные проекты направлено 35,2 млрд рублей из них 19,7 млрд – из федерального бюджета. Пока освоение по федеральной части составило 64,2%.

«Хочу обратить внимание на освоение всех федеральных трансфертов, достижение запланированных показателей. И главное – обеспечить эффективное расходование. Все параметры, заложенные в соглашение с федеральным центром, должны быть достигнуты в полном объеме», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что необходимо проводить активную работу по включению объектов и мероприятий Татарстана в новые национальные проекты для получения федерального финансирования.

Налоговая задолженность в Татарстане на 1 ноября составляет 11 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Налоговая задолженность снизилась на 4 млрд

Налоговая задолженность в Татарстане на 1 ноября составляет 11 млрд рублей. «В этом году очень серьезно поработали по налоговой задолженности, она была свыше 15 млрд, и эту работу нужно продолжить», – заявил Раис РТ.

Он подчеркнул, что налоговая задолженность – это резерв республики и напомнил, что дефицит бюджета Татарстана в следующем году планируется в размере 13,5 млрд рублей.

«4 млрд налоговой задолженности же сумели в этом году погасить. Еще 4 млрд на следующий год бы вытащили», – отметил Минниханов, еще раз призвав активнее работать с этим резервом.

Он добавил, что значительные средства ежегодно вкладываются в республиканские программы, направленные на повышение качества жизни татарстанцев. По его словам, это очень значимая поддержка для муниципалитетов. Для примера Раис РТ сказал, что в текущем году по 44 программам сумма всех направленных средств составит более 64 млрд рублей.

Марат Сафиуллин: «В консолидированный бюджет республики зачислено 349 млрд рублей, что на 36 млрд рублей больше, чем в прошлогодний период» Фото: rais.tatarstan.ru

Почти две трети налогов направят в федеральный бюджет

«Единство подходов органов власти и бизнеса к обеспечению устойчивости экономики республики при постоянной поддержке руководства страны, а также повышение эффективности налогового администрирования позитивно влияет на динамику по большинству налоговых доходов», – такими словами начал свое выступление глава УФНС Татарстана Марат Сафиуллин.

Он рассказал, что за первые девять месяцев этого года общая сумма налоговых поступлений на территории Татарстана выросла на 261,1 млрд рублей или на 30,4% к аналогичному периоду прошлого года, составив свыше 1,1 трлн рублей.

«В консолидированный бюджет республики зачислено 349 млрд рублей, что на 36 млрд рублей больше, чем в прошлогодний период. Более чем на 50 млрд рублей увеличились платежи по страховым взносам во внебюджетные фонды», – добавил Сафиуллин.

В разрезе секторов экономики по поступлениям платежей лидирует добыча полезных ископаемых – 608,4 млрд рублей, что на 183 млрд рублей или на 43% больше, чем в прошлом году.

«Рост отмечается в нефтедобыче за счет увеличения поступлений по НДПИ и налогу на дополнительный доход», – пояснил такой рост глава налоговой службы.

Помимо этого рост отмечается по таким ОКВЭД, как транспортировка и хранение, строительство, информатизация и связь, а также в банковской сфере. Снижение же затронуло обрабатывающие производства, оптовую торговлю и энергетику.

Глава УФНС РТ по традиции озвучил распределение доходов на татарском языке: в федеральный бюджет планируется направить 64% от суммы собранных налогов и оставшиеся 36% – в консолидированный бюджет Татарстана. То есть почти две трети отправится в федеральную казну.

Он также рассказал, что налог на прибыль поступил на сумму 122,8 млрд рублей, что на 10,4 млрд рублей или на 7,8% меньше, чем в прошлом году. Причинами этого стало:

представление налоговых деклараций к «уменьшению» сумм налога;

рост коммерческих расходов;

отрицательные курсовые разницы;

удорожание кредитов.

Отдельное внимание Сафиуллин обратил на рост убытков организаций: за январь-июнь 2024 года они выросли в 1,7 раза – до 47,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом поступление НДФЛ в Татарстане за девять месяцев возросло на 34,2% – до 125 млрд рублей. Этому способствовали: увеличение зарплат, рост поступлений от поулченных дивидендов, увеличение числа рабочих, рост доходов физлиц и повышение качества налогового администрирования.

Радик Гайзатуллин сообщил, что на 1 октября государственный долг Татарстана составил 123,5 млрд рублей. Фото: rais.tatarstan.ru

Государственный долг Татарстана составил 123,5 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета Татарстана за девять месяцев составили 358 млрд рублей, из которых 297 млрд – бюджета республики и 127 млрд рублей – муниципальных бюджетов. Об этом рассказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Он также отметил, что налог на доходы физических лиц поступил в сумме 125 млрд рублей, акцизы поступили на сумму 33 млрд рублей, налоги на совокупный доход – 26 млрд рублей, а земельный налог и неналоговые доходы – 6,1 млрд и 33,8 млрд рублей соответственно.

Гайзатуллин также сообщил, что на 1 октября государственный долг Татарстана составил 123,5 млрд рублей.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить качественное исполнение доходной части бюджета, сократить недоимку, своевременно и эффективно освоить средства федерального и республиканского бюджетов, завершить работы по утверждению бюджета республики на 2025-2027 годы.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 125 млрд рублей, акцизы поступили на сумму 33 млрд рублей, налоги на совокупный доход – 26 млрд рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если будете так играть с НДФЛ, далеко не уйдете»

«Мы видим ситуацию – по доходам требуется постоянная непрерывная работа. Необходимо вести постоянный мониторинг текущих показателей наших предприятий, анализировать их прогнозы, принимать меры для поддержки производителей. От этой работы во многом зависит качественное и равномерное исполнение бюджета», – заявил Минниханов, подводя итоги.

Он также обратил внимание на деятельность комиссий по легализации «теневой» заработной платы, сокращению неформального рынка труда и оформлению трудовых отношений.

«Необходимо активизировать работу по снижению задолженности по НДФЛ. Районы, которые допустили (рост – прим. Т-и) – Челны, Сабинский район, Нижнекамский, Верхнеуслонский Мамадышский, Апастовский, Лаишевский. Предупреждаю – это добром не кончится. Если будете так играть с НДФЛ, далеко не уйдете», – заявил Раис республики

По поводу имущественных налогов он сказал, что нужно провести разъяснительную работу в трудовых коллективах и обеспечить уплату этих видов налогов в установленные сроки.

«Необходимо детально проанализировать неналоговые доходы. Ряд муниципалитетов допутили рост по арендным платежам, по отношению к прошлому году. Зеленодольский, Мензелинский, Лениногорский, Тукаевский районы. Прошу глав принять необходимые меры», – продолжил Минниханов.

Он отметил, что расходы бюджета составили 62,9% от плана и обратил внимание министерств, ведомств и муниципалитетов, что надо обеспечить исполнение бюджета, а не оставлять все на последний день. По его словам, самое главное – обеспечить эффективное и полное освоение финансовых средств.

«Часть доходов от внебюджетной деятельности учреждений направляется на повышение оплаты труда. Это важный резерв увеличения заработной платы и привлечения квалифицированных кадров», – заявил Минниханов. При этом он отметил низкое исполнение плана в этой части в Черемшанском, Тюлячинском, Балтасинском, Рыбно-Слободском, Актанышском, Кайбицком, Тукаевском и Азнакаевском районах.

Раис Татарстана напомнил, что отраслевые министерства и муниципалитеты проводят работу по формированию и проверке тарификации по оплате труда работников бюджетной сферы. По его словам, никаких ошибок и отклонений в расчетах быть не должно. Это очень важный вопрос, от которого во многом зависит эффективная, качественная работа наших учреждений образования, здравоохранения, культуры и других сфер

«Проект бюджета Республики Татарстан рассмотрен Государственным Советом в первом чтении и будет окончательно принят в конце ноября. Муниципалитетам в ноябре следует принять необходимые муниципальные решения по местным налогам и в декабре утвердить муниципальные бюджеты бездефицитными, в строгом соответствии с прогнозными показателями Министерства финансов», – заключил Раис РТ.