«Ситуация критическая»: проснется ли весной рынок недвижимости Казани от спячки

Из общего числа сделок купли-продажи жилья, заключенных в Татарстане в феврале, порядка 1,9 тыс. зарегистрировали в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Количество договоров купли-продажи в феврале уменьшилось на 23%

В феврале 2024 года в Татарстане зарегистрировали 5,5 тыс. договоров купли-продажи жилья. Их количество по сравнению с январем сократилось на 23% – в первом месяце этого года их было 7,1 тыс., следует из данных Росреестра по РТ.

Основная часть сделок в феврале была совершена с применением банковской ипотеки – 5,2 тыс., или 95% от общего количества договоров. В январе их было больше – почти 6,1 тыс.

Из общего числа сделок купли-продажи жилья, заключенных в Татарстане в феврале, порядка 1,9 тыс. зарегистрировали в Казани. Их число в сравнении с январем уменьшилось на 20%. Ипотеку использовали при заключении 1,8 тыс. договоров.

В минувшем месяце в Татарстане зарегистрировали порядка 7 тыс. сделок по купле-продаже земельных участков. Из них 815 договоров заключили в Казани.

«Конец января и февраль традиционно на рынке недвижимости самые спокойные. Из года в год это повторяется, тем более в данной экономической ситуации, связанной с ипотечным кредитованием, ценами на рынке и выборами, это было ожидаемо. Такой спад носит ежегодный характер», – уточнила член Совета Гильдии риелторов РТ Оксана Гусакова.

Всего в 2024 году в Татарстане планируют построить не менее 3,1 млн квадратных метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с начала года уже ввели 1,2 млн «квадратов», или 39% от плана

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ «Татар-информу» рассказали, что с начала года в республике уже ввели в эксплуатацию 1,2 млн квадратных метров жилья. Это на 19% больше, чем за тот же период прошлого года, или 38,9% от плана на нынешний год. По сегментам эти данные распределились так: индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – 1,1 млн «квадратов», многоквартирные дома (МКД) – 112,4 тыс. кв. м.

В крупных муниципалитетах республики цифры с учетом ИЖС и МКД такие: Зеленодольский район – 59,7 тыс. квадратных метров, Нижнекамский район – 38,6 тыс., Альметьевский район – 38,7 тыс., Казань – 21 тыс., Набережные Челны – 49,4 тыс. квадратных метров.

Всего в 2024 году в Татарстане планируют построить не менее 3,1 млн квадратных метров.

В ведомстве также напомнили, что по итогам 2023 года в Татарстане ввели 3,4 млн кв. м жилья, в том числе 1,7 млн кв. м в частных домах, 160,7 тыс. кв. м – по социальной ипотеке, 1,6 млн кв. м – это инвестиционное жилье в многоквартирных домах. План в прошлом году был перевыполнен на 11%. Республика заняла 1-е место в Поволжье и 6-е в России по объему ввода жилья.

Количество ипотечных сделок в сегменте новостроек в стране с января уменьшилось на 31,4% и достигло минимального значения за всю историю наблюдений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Февраль отметился разнонаправленными тенденциями на рынке ипотечного кредитования

Недавнее исследование «Домклика» подтверждает, что февраль 2024 года отметился разнонаправленными тенденциями на рынке ипотечного кредитования. Количество ипотечных сделок в сегменте новостроек в стране с января уменьшилось на 31,4% и достигло минимального значения за всю историю наблюдений, однако востребованность готового жилья и ИЖС, наоборот, выросла за месяц (+26% и +34,1% соответственно).

Структура выданных ипотечных кредитов в Татарстане, по данным сервиса, выглядит так: 8% – первичное жилье, 56% – вторичное, 33% – индивидуальное жилищное строительство, 2% – другие виды сделок, в том числе «военная» ипотека, рефинансирование и кредиты под залог недвижимости.

Отток спроса с первичного рынка эксперты «Домклика» объясняют жесткими условиями по ипотекам для заемщиков. Кроме того, в конце прошлого года ввели ограничения в сегменте льготной ипотеки, которая охватывает наибольшую часть рынка новостроек. Ограничения «первички» и закономерное снижение спроса на строящееся жилье привели к росту доли «вторички», но при этом количество выдач на вторичном рынке остается ниже минимальных значений прошлого года.

Невысокий уровень спроса на вторичное жилье связан с сохранением ключевой ставки на уровне 16%, а также повышенными требованиями к заемщикам. По мнению аналитиков «Домклика», количество выдач на готовое жилье вряд ли существенно вырастет в ближайшие месяцы: 1 марта Банк России в очередной раз повысил надбавки по коэффициентам риска в сегменте ипотечного кредитования.

На плаву на данный момент держится только ИЖС. Данные исследования говорят, что индивидуальное жилищное строительство не просто пользуется популярностью, доля выдач в общем объеме ипотек и вовсе бьет рекорды.

«Мы полагаем, что в ближайший год спрос на частные дома только продолжит расти. В качестве ключевых факторов, которые способствуют ускорению развития этого рынка, можно выделить, во-первых, появление новых продуктов для покупателей, что в перспективе снизит рискованность приобретения этого типа недвижимости. Кроме того, сейчас активно обсуждаются новые законы, в частности законопроект об эскроу-счетах, налоговые льготы для застройщиков, упрощение процедуры получения разрешений», – отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

«Идет постепенное полномерное оживление на рынке недвижимости. Люди стали больше интересоваться, больше показов. Так что прогнозы оптимистичные» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В марте на рынке недвижимости наблюдается полномерное оживление

Казанские эксперты согласны с федеральными коллегами и также отмечают, что февраль «просел» по показателям в сравнении с январем из-за двух ключевых факторов – ужесточения условий по льготным ипотекам и заградительных ставок. Однако уже в марте они наблюдают постепенное увеличение спроса, обращения и звонков.

«Идет постепенное полномерное оживление на рынке недвижимости. Люди стали больше интересоваться, больше показов. Так что прогнозы оптимистичные. Потихоньку мы будем выходить на привычные обороты в продажах. Но о каких-то высоких оборотах говорить пока рано», – поделилась прогнозом Оксана Гусакова.

Что касается цен на недвижимость, критических изменений в этом направлении эксперты не наблюдают. На «вторичке» все стабильно, покупатели не торопятся снижать стоимость даже из-за низкого спроса. На «первичке» цены немного увеличились, но это связано с удорожанием материалов и технологий строительства.

«На вторичном рынке все больше встречается срочных продаж. Людям нужно срочно погасить ипотеку, оплатить новостройку, в которую они влезли по рассрочке. То есть у них есть необходимость для продажи, и поэтому такие квартиры продаются с дисконтом. Однако это не носит массового характера, потому что люди наблюдают за инфляцией, видят, что ежедневно цены на продукты в магазинах растут, желания скидывать стоимость квартиры, конечно, у них тоже нет», – рассказала член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

На первичном рынке тенденции тоже меняются. По словам Гизатовой, объекты на старте продаж покупают все меньше ввиду отсутствия выгоды. У тех же застройщиков можно купить квартиры в высокой степени готовности, но гораздо дешевле.

«По привычке люди берут объекты на “старте”, но если они проведут сравнительный анализ, то увидят, что для инвестиционных целей такие варианты не подходят. Если же речь идет о покупке для себя с целью дальнейшего проживания, тогда это допустимо. В целом же по рынку в феврале я не могу сказать, что ситуация какая-то критическая. Нельзя постоянно быть олимпийским чемпионом», – заключила собеседница «Татар-информа».