«Ситуация аховая»: рестораторы и отельеры РТ обсудили ситуацию в сфере на фоне пандемии

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На фоне новой волны коронавируса, вызванной новым штаммом «омикрон», экономическая ситуация в сфере гостеприимства продолжает ухудшаться. Практически все заведения работают себе в убыток. Об этом на форуме членов Ассоциации рестораторов и отельеров РТ рассказал ее президент Зуфар Гаязов.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Уже третий год мы находимся в жестких тисках из-за органичений, вызванных коронавирусом. Мы надеемся, что „омикрон“ быстро уйдет. Но февраль уже сделал все заведения убыточными. Люди перестают в них ходить, трафик упал. Мы ждем улучшения в марте или апреле, очень надеемся на летний сезон. Ситуация аховая», — отметил он.

При этом он поблагодарил казанские власти, которые пошли навстречу заведениям и сделали льготный режим работы муниципальных парковок и в этом году вновь бесплатно предоставляют площадки для летних веранд.

На форум собрались рестораторы и отельеры Казани, с которыми также обсудили вопрос подготовки кадров для отрасли. Так, ректор Поволжского ГУФКСиТа Рафис Бурганов и ректор КИУ Асия Тимирясова пригласили владельцев и шеф-поваров Казани посетить их вузы и поделиться своими историями успеха для того, чтобы популяризировать профессию и рассказать о реальных возможностях, которые предоставляет сфера гостеприимства.

Вопрос поддержки ресторанов и отелей в Татарстане остается актуальным. По этому поводу Минпромторг РТ подготовил целый пакет мер помощи. Они направлены в Минэкономики республики и находятся на рассмотрении. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли республики Герман Лернер.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Подводя итоги прошлого года для ресторанов и отелей, мы говорили, что он был очень тяжелый. К сожалению, за этот год мы не достигли допандемийного уровня, но тем не менее оборот вырос на 18%. При этом по показателям общественного питания Татарстан находится в числе лидеров в ПФО. Мы направили новый список мер поддержки по примеру Москвы, надеюсь, что вскоре он попадет к руководству республики», — заявил он.

При этом исполком Казани готов и дальше содействовать Ассоциации рестораторов и отельеров РТ и ждет новых предложений. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Мы надеемся, что обращение по поводу предоставления летних веранд не останется единственным. Мы готовы рассмотреть и другие предложения для развития отрасли», — добавил Шакиров.

Также он предложил составить целостную программу по поддержке сферы гостеприимства в Казани.