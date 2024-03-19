Ситуационный центр Института молодежи за три дня собрал более 350 сообщений о выборах

Ситуационный центр АНО «Институт молодежи» в рамках проекта «Атмосфера — программа молодежного лидерства» за три дня президентских выборов собрал более 350 сообщений о различных аспектах проведения голосования, подавляющее большинство из которых положительные.

В работе центра приняли участие студенты Казани — участники проекта «Атмосфера — программа молодежного лидерства». Молодежный актив проводил мониторинг хода голосования и информационной повестки и вносил в специальные таблицы на ноутбуках.

Были организованы прямые подключения с наблюдателями из районов республики — это позволило получать оперативную информацию о явке избирателей, уникальных случаях на участках и общей активности населения. Собраннные сведения использовались для формирования объективной картины выборного процесса.

«За три дня работы ситуационного центра участники проекта провели мониторинг большого информационного поля. Для нас это стало тяжелой задачей, с которой я считаю мы справились хорошо», — отметил гендиректор АНО «Институт Молодежи» Риф Хуснутдинов.