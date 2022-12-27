«Ситимобил» обратился в полицию из-за утечки данных клиентов и водителей

Агрегатор такси «Ситимобил» обратился в полицию из-за утечки данных пользователей и водителей. Об этом сообщила PR-директор агрегатора Екатерина Зубенина, передает ТАСС.

Представитель агрегатора отметила, что с 23 декабря компания проводит внутреннее расследование, чтобы определить, к каким еще данным получили доступ злоумышленники.

«Данные, которые оказались сейчас в публичном доступе, являются обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок, осуществленных с помощью сервиса. Тот факт, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых номеров в связи с крупными утечками других сервисов ранее, не снижает уровень нашей ответственности», — пояснила Зубенина.

При этом, по словам собеседницы агентства, злоумышленники выходили на представителей агрегатора, угрожая выложить в публичный доступ более расширенную информацию. Роскомнадзор был проинформирован об инциденте в установленные законом сроки.

В пятницу, 23 декабря, Telegram-каналы «Утечки информации» и in2security рассказали о попадании в открытый доступ 4 тыс. фотографий паспортов водителей такси. Снимки находились на сервере, путь к которому относится к доменной зоне city-mobil.ru (это официальный сайт «Ситимобила»). Сегодня же, 27 декабря, в социальных сетях появилась информация об утечке номеров телефонов клиентов и водителей.