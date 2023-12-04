Системы видеонаблюдения помогли раскрыть почти 1000 преступлений в Казани

Благодаря видеонаблюдению в Казани удалось раскрыть 988 преступлений. Такими цифрами поделился замначальника Управления МВД России по городу Казани Ильнур Хаялиев на деловом понедельнике.

«С использованием изъятых видеозаписей раскрыто порядка 1000 преступлений и выявлено 760 административных правонарушений», – рассказал Хаялиев.

В Казани видеомониторингом охвачено больше половины жилого сектора Казани, включая парки и скверы. Работают порядка 42 тыс. камер видеонаблюдения.

За 10 месяцев с начала года зарегистрировано порядка 20,6 тыс. преступлений. Рост преступлений, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, обусловлен увеличением числа дистанционных мошенничеств и выявленных наркопреступлений.

Число преступлений против личности, в том числе убийств, снижается. Совершенно в этом году меньше краж, в том числе из казанских квартир и автомобилей. Угонов тоже стало меньше.