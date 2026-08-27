Системы сводных расчётов загрязнения воздуха появятся еще в четырёх городах РТ

Системы сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха работают в Казани, Нижнекамске и Елабуге. В этом году экологи приступили к работе над их созданием в Набережных Челнах, а в планах – Зеленодольск, Менделеевск и Альметьевск. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин на XXI Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских.

Он отметил , что Татарстан стал одним из первых регионов, кто начал применять ещё в 2007 году.пилотный проект - систему сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.

«Сводные расчёты позволяют моделировать концентрации загрязняющих веществ в любой точке города и определять, какой вклад вносит каждое предприятие. Система отвечает на главные вопросы: безопасно ли строить новое производство, и кто именно влияет на загрязнение. Мы видим вклад каждого источника и можем рассчитать фон в любой точке города», - сообщил Зиганшин.