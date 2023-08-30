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Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Брянской области
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Сегодня вечером российские войска противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В Брянской области система ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа, в Крыму – украинскую ракету.
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