Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Брянской области

Сегодня вечером российские войска противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Брянской области система ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа, в Крыму – украинскую ракету.