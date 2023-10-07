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Системы ПВО сбили нацеленную на Крым украинскую ракету
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Сегодня в районе 18.00 российская система противовоздушной обороны своевременно обнаружила и сбила в воздухе украинскую ракету, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки на Крым была совершена при помощи переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200.
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