Системы ПВО сбили нацеленную на Крым украинскую ракету

Сегодня в районе 18.00 российская система противовоздушной обороны своевременно обнаружила и сбила в воздухе украинскую ракету, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки на Крым была совершена при помощи переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200.