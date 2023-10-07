news_header_top_970_100
Руc Тат
СВО 7 октября 2023 18:56

Системы ПВО сбили нацеленную на Крым украинскую ракету

Скопировать ссылку

Сегодня в районе 18.00 российская система противовоздушной обороны своевременно обнаружила и сбила в воздухе украинскую ракету, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки на Крым была совершена при помощи переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ПВО С-200.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине #Крым
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100