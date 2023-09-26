Системы ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа при подлете к Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

«Около 18.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – указано в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.