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Системы ПВО сбили 28 украинских дронов над регионами России
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о предотвращении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в ночное время.
Согласно заявлению ведомства, системы противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали в общей сложности 28 БПЛА самолетного типа над территорией шести российских областей.
Наибольшее количество беспилотников было перехвачено в Волгоградской области – 13 единиц. В Ростовской области было нейтрализовано 7 БПЛА, в Белгородской – 4, в Воронежской – 2, а в Брянской и Курской областях – по одному аппарату.
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