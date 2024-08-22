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СВО 22 августа 2024 08:00

Системы ПВО сбили 28 украинских дронов над регионами России

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о предотвращении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в ночное время.

Согласно заявлению ведомства, системы противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали в общей сложности 28 БПЛА самолетного типа над территорией шести российских областей.

Наибольшее количество беспилотников было перехвачено в Волгоградской области – 13 единиц. В Ростовской области было нейтрализовано 7 БПЛА, в Белгородской – 4, в Воронежской – 2, а в Брянской и Курской областях – по одному аппарату.

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#спецоперация на Украине
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