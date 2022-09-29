Системы, фиксирующие нарушения ПДД из автобусов, будут регулярно менять на новые маршруты

Перевозчики Казани решили перенести камеры, фиксирующие нарушения ПДД на автобусной полосе и остановках, на новые автобусы и маршруты.

С начала года системы фото- и видеофиксации нарушений работали на определенных маршрутах. Некоторые водители смогли выявить эти маршруты и делились этой информацией в чатах автомобилистов.

Однако теперь, даже если кто-то сможет определить новый маршрут и решит рассказать о нем знакомым, эта информация уже не будет актуальна. Перевозчики решили менять маршруты и автобусы, в которых установлены фиксирующие приборы, определенное количество раз в месяц.

Об установке системы фотовидеофиксации «Паркон-А» в автобусах стало известно в декабре прошлого года. Такая мера была принята для наказания автомобилистов, которые бросают свои машины на остановках или полосах общественного транспорта либо ездят по этим полосам.

В приборах система установлена сим-карта, благодаря которой информация о нарушителях автоматически передается в ГИБДД, после чего водителю направляется постановление о нарушении.

Ассоциация АТП РТ также обратилась к главу ГИБДД УМВД России по Казани Эльнару Садриеву с просьбой забирать автомобили нарушителей на штрафстоянку. Особое внимание перевозчики обратили на нарушителей, паркующихся на улицах Северополюсной, Гудованцева, Татарстан, а также на площади Тукая, остановках «Фучика», «10-микрорайон». Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.