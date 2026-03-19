Общество 19 марта 2026 11:15

Систему «умный город» планируют ввести в Альметьевске и Набережных Челнах до конца года

Систему «умный город» планируется запустить в Альметьевске и Набережных Челнах до конца 2026 года. Об этом заявил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин на открытии единого ситуационного центра «Умный город – Нижнекамск».

«Пилотным у нас был Нижнекамск, до конца этого года планируем сделать эту систему в Альметьевске и Набережных Челнах», – отметил Начвин.

Единый ситуационный центр «Умный город – Нижнекамск» выступает мозговым центром района. Здесь собираются данные в реальном времени с видеокамер, домофонов, а также из других электронных систем города для аналитики и обработки информации. На основе полученных данных принимаются необходимые решения для быстрого и правильного решения возникающих проблем.

#Альметьевск #Набережные Челны #Татарстан #минцифры рт
