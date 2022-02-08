Систему дополненной реальности в строительстве представили Рустаму Минниханову

С цифровой системой проектирования и строительства зданий ознакомился сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Руководителю республики показали, как с помощью планшетного компьютера можно выявлять недочеты в строительстве.

Стенды с презентацией развернули на территории выставочного комплекса «Казань Экспо», где проходило заседание. Президенту Татарстана рассказали, что благодаря Минстрою РТ в республике внедрена платформа, использующая BIM-технологии (BIM — Building Information Modelling, информационное моделирование зданий).

«Интегрированная система открывает быстрый доступ к BIM-данным в режиме реального времени всем участникам проекта через облачный сервер. Прораб, инженер или мастер участка на стройплощадке имеют возможность одновременно работать с 3D-моделью здания и с высокой точностью видеть характеристики всех элементов, включая размеры и объемы. При этом создается впечатление виртуального передвижения внутри объекта от первого лица. Это дает возможность создать эффект присутствия на строительной площадке еще до начала строительства», — доложили Рустаму Минниханову.

Проектирование зданий с использованием BIM-технологий ведет «Татинвестгражданпроект», который загружает данные на электронную платформу. Впоследствии заказчик и генеральный подрядчик могут видеть в режиме реального времени, как ведется строительство. Так же система позволяет контролировать качество стройки. Как именно это происходит, Президенту РТ объяснил генеральный директор «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов. Его помощник навел планшетный компьютер на макет строительной площадки и вывел видеоизображение на экран. Макет в режиме онлайн окрасился в линии разного цвета.

«Тут сразу видно все детали. Зеленым светится, как должно быть, а черным — отклонение от нормы. Вот черная линия пошла вбок, на чертеже она должна быть прямой — это видно за счет зеленого света», — пояснил Шагитов.

Система позволяет существенно ускорить сроки монтажа инженерных систем и снизить объем брака. Расчеты показывают, что BIM-моделирование снижает затраты на устранение недоделок на 30% и в три раза сокращает сроки приемки работ.

На территории выставочного комплекса «Казань-Экспо» сегодня организовано заседание коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Его участниками кроме представителей отрасли стали заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и генеральный директор госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин. Также в нем приняли участие депутаты Госдумы России Айрат Фаррахов и Татьяна Ларионова, вице-спикер Госсовета Татарстана Марат Ахметов и бывший мэр Казани Камиль Исхаков, который в должности помощника Президента РТ курирует строительство Соборной мечети Казани.