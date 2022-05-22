Системообразующим предприятиям Татарстана одобрили льготные кредиты на 40 млрд рублей

Системообразующим предприятиям в Татарстане одобрили заявки на получение льготных кредитов на сумму 39,4 млрд рублей, следует из материалов министерства экономики РТ.

Только за прошлую неделю заявки были поданы на сумму 8,2 млрд рублей, кредиты были одобрены на 3 млрд рублей.

«Экономика республики в текущих условиях зависит от бесперебойной работы системообразующих предприятий федерального и республиканского уровня», – подчеркнул заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил, что всего в Татарстане 330 системообразующих предприятий, в том числе 59 федерального значения – они формируют половину экономики республики.

Мидхат Шагиахметов призвал максимально использовать федеральные меры поддержки.