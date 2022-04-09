Системообразующие предприятия Татарстана заявились на льготные кредиты на 104 млрд рублей

Системообразующие предприятия Татарстана, включенные в федеральный перечень, подали 14 заявок на получение льготных кредитов на общую сумму 104 млрд рублей, следует из материалов министерства экономики республики.

В том числе по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ направлено 4 заявки на 13,9 млрд рублей, министерства промышленности и торговли РТ ­– 10 заявок на 90,1 млрд рублей.

Всего к настоящему времени одобрено 5 кредитов на сумму 12,4 млрд рублей.

«В настоящее время в федеральный перечень входит 49 организаций республики, в том числе 18 дополнительно включены за последние 2 недели. Еще 55 предприятий республики находятся на рассмотрении федеральных органов власти», – сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Правительство России запустило в марте специальные кредитные программы поддержки системообразующих организаций, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций. Они смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Первыми такими кредитами смогут воспользоваться представители отечественного агропромышленного сектора, а также промышленности и торговли.

В части АПК речь идет о кредитах до 5 млрд рублей по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев. Для организаций промышленности и торговли будут доступны кредиты по ставке 11% годовых. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний – до 30 млрд рублей. Доступные заёмные средства должны обеспечить бесперебойную работу системообразующих предприятий важных для экономики отраслей.